Орбан на саміті ЄС заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України, та повторив ультиматум про постачання нафти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті лідерів ЄС в Брюсселі, Бельгія, 19 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після прибуття на саміт Європейського Союзу у четвер, 19 березня, заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України, поки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба, пише Інтерфакс-Україна.

«Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони блокують. До того часу не буде жодного рішення, вигідного для України», — заявив Орбан у Брюсселі.

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Він повторив твердження про те, що «українці заблокували» постачання нафти, яка нібито належить Угорщині. Це питання, за словами Орбана, є «не політичним, а екзистенційним».

«Отримання нафти — це екзистенційно для угорців. Без отримання цієї нафти всі домогосподарства в угорських компаніях збанкрутують. Це не жарт. Це не політична гра. Зеленський має зрозуміти, що це не гра. Для угорців це абсолютно екзистенційне питання», — заявляє угорський прем'єр.

6 березня Орбан заявляв, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

Рішення про 90 млрд євро кредиту для України було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Однак Угорщина продовжує блокувати остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

17 березня лідери ЄС заявили, що Брюссель запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.