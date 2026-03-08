Політолог Микола Давидюк розповів в ефірі Radio NV про ситуацію з викраденням інкасаторів в Будапешті, «емоційні випади» президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єра Віктора Орбана, які грають не на користь України, та вплив РФ на вибори в Угорщині .

— Останні тижні ми спостерігаємо доволі серйозне протистояння між Києвом та Будапештом, і можливо, історія з інкасаторами — один з найяскравіших штрихів. Миколо, як ти розумієш те, що вчора сталося з інкасаторами? Це прикрість, випадковість? Можливо, дійсно угорська влада когось у чомусь запідозрила? Чи, можливо, це помста Орбана Зеленському за те, що той погрожував відправити до Орбана ЗСУ? Або це спроба підняти собі бали перед виборами? В середині квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, де в Орбана є дуже високі шанси програти.

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— Мені здається, такими діями ми даємо йому шанс виграти.

— Якими?

— Персональними погрозами. По-перше, не можна користуватися іменем ЗСУ, на кшталт ми дамо номер, адресу абощо. Це трохи викривлено… Розумію, президент хотів зіграти бравадно, можливо, десь пожартувати, але, мені здається, не можна так підписуватися армією.

Армія сьогодні знищує окупантів, робить величезну роботу, а це якісь такі погрози, досить специфічні. Але через них, через затримання інкасаторів, Орбану залишилося тільки самому на себе організувати замах, звинуватити в цьому українців — і все, Орбан знову прем'єр і буде нам блокувати і гроші, і вступ до ЄС.