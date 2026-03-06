«Кремль в цьому зацікавлений». Орбан веде брудну кампанію, демонізуючи Україну: що показав інцидент з інкасаторами — Семенюк

6 березня, 17:40
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Експерт аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк розповів в ефірі Radio NV, як угорський прем'єр Віктор Орбан використовує ситуацію із викраденням в Будапешті українських інкасаторів і чи є в цьому інциденті рука Кремля.

«Є дві важливі речі. Перше — це Віктор Орбан проводить такі заходи в рамках своєї передвиборчої кампанії. Очевидно, він готується до виборів. І я неодноразово попереджав, що Віктор Орбан буде ще не такі методи застосовувати, а жорсткіші для того, щоб максимально підняти собі рейтинг», — вважає Семенюк.

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Тим паче, розповів аналітик, за останньою соціологією його розрив з опонентом — лідером опозиційної партії Тиса Петером Мадяром — становить 20%:

Редактор: Анастасія Созонова

Теги:   Угорщина Кремль Віктор Орбан Радіо NV Європейський союз

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