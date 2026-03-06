Через нафтопровід Дружба: Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме рішення ЄС про фінансування України на 90 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті в Будапешті, 7 листопада 2024 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі 90 млрд євро, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини. Про це він заявив у щотижневому зверненні до угорців у п’ятницю, 6 березня, пише Економічна правда .

Орбан повторив твердження про те, що Україна нібито має технічні можливості для відновлення роботи нафтопроводу Дружба, але не запускає його.

«Це політичне рішення. Українці вирішили відрізати Угорщину від російської нафти, яка нам належить», — заявив Орбан.

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Він повторив, що Угорщина не зніме вето з рішення щодо виділення 90 млрд євро європейської допомоги Україні до відновлення роботи нафтопроводу.

«Ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту», — заявив він.

Міністр закордонних справ і торгівлі країни Петер Сійярто також заявив, що Україна не отримає доступ до позики у розмірі 90 мільярдів євро, доки не відновляться поставки нафти до Угорщини. Він звинуватив Київ у змові з Брюсселем та угорською опозицією, щоб «шантажувати» Угорщину, пише Telex.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Однак Угорщина продовжує блокувати третій документ, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету ЄС.

Раніше стало відомо, що угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом Дружба і на допуск інспекторів. Про це повідомляв державний секретар при міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек 6 березня.

26 лютого Віктор Орбан оприлюднив «відкритого листа» президенту України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, закликав негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба.

У листі угорський прем'єр звинуватив українського лідера в тому, що протягом чотирьох років він нібито намагається втягнути Угорщину у війну між Україною і Росією.

Міністр енергетики Денис Шмигаль 3 березня заявив, що нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди.