Більше половини опитаних поляків вважають, що президент України Володимир Зеленський негативно ставиться до Польщі.

Про це йдеться в результатах опитування United Surveys, повідомляє Polsat News.

Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має український президент. Так, 58,3% опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. Протилежної думки дотримуються 30,1% респондентів, а відповідь «важко сказати» дали 11,6% учасників опитування.

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Респондентів запитали: «Яким, на вашу думку, є ставлення Володимира Зеленського до Польщі?». Серед тих, хто негативно оцінює ставлення Зеленського до Польщі, 33,7% обрали відповідь «скоріше негативне», а 24,6% — «категорично негативне». Усього це становить 58,3% поляків.

У тепле ставлення Володимира Зеленського до Польщі вірять 30,1% опитаних, з яких 27,4% оцінюють його як «скоріше позитивне», а 2,7% — як «однозначно позитивне».

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska було проведено до ухвалення рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди — 12−14 червня 2026 року. В опитуванні взяли участь 1000 осіб із різних регіонів Польщі.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

За словами Навроцького, присвоєння одній з українських військових частин назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

У свою чергу, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста зі зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». За його словами, рішення позбавити президента України ордена Білого Орла — це «стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва».

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею» відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена «За заслуги».

Від ордена Білого Орла відмовилися президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.