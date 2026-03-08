Спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон звертався до російської сторони з проханням припинити передачу Ірану розвідувальної інформації , яку Тегеран може використовувати для ударів по американських військових.

Про це Віткофф сказав під час пресконференції на борту президентського літака.

Він не уточнив, якою була реакція Росії та чи припинилися такі дії після звернення США.



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Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про наявність доказів того, що Москва допомагає Тегерану розвідданими, сказав, що «не знає». Водночас він додав, що навіть якщо передача інформації відбувається, це, на його думку, «не допомагає» Ірану з огляду на події останніх днів.

Трамп також заявив, що Росія «втягує себе» в чужий конфлікт, але водночас наголосив на перевазі США у військових можливостях, стверджуючи, що нинішній потенціал Ірану вже істотно підірваний.

Раніше низка американських медіа повідомляла про підозри в тому, що Росія могла передавати Ірану дані про розташування і переміщення американських сил у регіоні. У Білому домі ці повідомлення публічно не підтверджували; прессекретарка Каролайн Левітт раніше заявляла, що участь Москви «не має значення» для операції США, а глава Пентагону Піт Гегсет говорив, що Вашингтон «відстежує все» і враховує це у плануванні.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

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1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.



