Трамп заявив, що хоче повної зміни керівництва Ірану і має «кілька кандидатів» на роль нового лідера

Президент США Дональд Трамп у коментарях американським медіа дав зрозуміти, що прагне повної зміни керівництва Ірану та стверджує, що у нього є «кілька людей», які, на його думку, могли б бути «хорошими лідерами» для країни.

Про це він сказав для NBC News.

За повідомленнями, Трамп у Вашингтоні нібито «стежать» за потенційними кандидатами та хочуть, аби вони «вижили» під час війни.

Також він сказав, що не знає, хто очолить Іран, але припустив, що в певний момент йому можуть «зателефонувати і запитати», кого він хотів би бачити на цій посаді.



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Окремо Трамп заявив, що наразі не розглядає введення наземних військ і назвав подібні розмови «марною тратою часу»

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

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