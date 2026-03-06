Як Трамп ухвалював рішення про удар по Ірану: Time розкрив деталі

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про початок операції Епічна лють проти Ірану після того, як американська розвідка повідомила про можливе місцеперебування верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це йдеться у великому матеріалі журналу TIME, який описує обставини, що передували старту кампанії.

За даними TIME, ввечері 27 лютого Трамп прибув до своєї резиденції Mar-a-Lago, де отримав інформацію від американських розвідслужб про те, що вони «ймовірно локалізували» Хаменеї. У матеріалі зазначається, що протягом попередніх місяців президент США готувався до можливості війни, доручав військовим готувати оперативні плани та координував потенційні дії з Ізраїлем.



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TIME пише, що останній раунд переговорів у Женеві, за оцінкою Трампа, не зняв його підозр щодо намірів Тегерана, а пропозиція іранських перемовників зустрітися знову «за тиждень» він сприйняв як сигнал, що Іран може «вдарити першим». У телефонній розмові з TIME 4 березня Трамп заявив, що США діяли раніше запланованого: «ми пішли значно раніше… збиралися зробити це за тиждень».

Журнал також описує, що рішення про початок ударів Трамп ухвалював під час наради з керівництвом військових і розвідки — паралельно з заходами, які відбувалися в його резиденції.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

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За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.