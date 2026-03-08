«Закон джунглів не повинен правити світом». Китай закликав завершити війну в Ірані мирним шляхом

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав вирішити війну в Ірані мирним шляхом (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив на пресконференції в неділю, 8 березня, що конфлікт в Ірані необхідно вирішити мирно.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

Він зазначив, що для Китаю повага до суверенітету є одним із головних аспектів.

«Ми вважаємо, що суверенітет, безпеку і територіальну цілісність Ірану і всіх країн Перської затоки слід поважати, і їх не повинні порушувати», — заявив він.

Реклама

Також міністр закликав не зловживати силою і почати мирний діалог щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

«Необхідно відкидати зловживання силою. Сила не робить правоту. Закон джунглів не повинен повернутися і правити світом. Навмисне застосування сили не доводить силу людини. Цивільні особи невинні і не повинні ставати жертвами», — сказав він.

Як повідомляє CNN, на пресконференції міністр також додав, що «ця війна ніколи не повинна була статися». Таку заяву він зробив перед зустріччю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

«Усі сторони повинні якомога швидше повернутися за стіл переговорів і вирішити свої розбіжності шляхом рівноправного діалогу», — додав він.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув у результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль натомість атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

Інфографіка: NV

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив терміни.

Реклама:

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі США.