У США заявили, що від початку операції Епічна лють уразили понад 50 іранських кораблів

Вибух на іранському військовому кораблі в морі після удару США, 4 березня 2026 року (Фото: Department of Defense/Handout via REUTERS)

Американські військові від початку операції проти Ірану знищили або пошкодили понад 50 іранських кораблів.

Про це заявило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) у вiвторок, 10 березня.

У командуванні зазначили, що за перші 10 днів операції США уразили понад 5 тисяч іранських цілей.

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Там уточнили, що серед цілей були командні центри, об'єкти КВІР, позиції балістичних ракет, системи протиповітряної оборони та виробництва ракет і безпілотників.

Для ураження цілей Ірану американські війська використовували стратегічні бомбардувальники B-1, B-2 і B-52, винищувачі F-15, F-16, F-18, F-22 та F-35, ударні безпілотники, а також ракетні системи Patriot і THAAD.

6 березня глава Центрального командування США адмірал Бредлі Купер заявив, що Сполучені Штати потопили понад 30 іранських кораблів.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що внаслідок американських ударів «58% іранських ракетних пускових установок уже виведені з ладу», а країна, за його оцінкою, буде «відкинута на 10 років назад», перш ніж зможе відновитися.

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.