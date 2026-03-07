Ще один авіаносець США готують до розгортання на Близькому Сході (Фото: U.S. Navy/Handout via REUTERS)

США готують до відправки на Близький Схід третю авіаносну ударну групу на чолі з атомним авіаносцем USS George H.W. Bush. Про це повідомив журналіст Лукас Томлінсон в ефірі Fox News .

Він зазначив, що авіаносець уже завершив підготовку біля мису Гаттерас у штаті Північна Кароліна і наразі очікує наказу вирушити в дорогу.

За його словами, група має перетнути Атлантичний океан і приєднатися до операцій США проти Ірану.

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«Планується, що авіаносна ударна група George H.W. Bush вирушить до східного Середземномор’я і буде розгорнута в районі, де раніше перебував авіаносець USS Gerald R. Ford, який у четвер, 5 березня, перетнув Суецький канал і зараз знаходиться в Червоному морі», — наголосив журналіст.

Він додав, що на борту авіаносця перебувають десятки ударних винищувачів, а також ракетні есмінці його супроводу. За інформацією журналіста, їх можуть залучити насамперед для ударів по можливих цілях у Ємені у випадку, якщо єменські хусити спробують атакувати Ізраїль або міжнародне судноплавство.

15 січня США перемістили в регіон свою авіаносну ударну групу. Зокрема, вони розгорнули на Близькому Сході ЗРК Patriot, системи протиракетної оборони THAAD і авіаносець Abraham Lincoln. Це відбувалося на тлі масштабних протестів і вбивства демонстрантів в Ірані.

13 лютого Трамп заявив, що США направили другий авіаносець на Близький Схід на випадок провалу переговорів з Іраном.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.

