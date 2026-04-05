Країни ОПЕК+ домовились вдруге збільшити видобуток нафти

В ОПЕК+ вирішили що, з травня видобуток нафти буде збільшено на 206 тисяч барелів на добу (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

Країни OПЕК+ вдруге поспіль ухвалили рішення про збільшення квот на видобуток нафти на тлі нестабільної ситуації через війну проти Ірану та блокування ним Ормузької протоки .

Про це повідомило видання DW.

Згідно із заявою ОПЕК+, з травня видобуток нафти буде збільшено на 206 тисяч барелів на добу.

Перед цим країни ОПЕК+ ухвалили рішення про аналогічне збільшення видобутку нафти на 206 тисяч барелів на добу з квітня.

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В ОПЕК+ також застерегли, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у регіоні Перської затоки на світовому ринку нафти й надалі можливі значні цінові коливання.

У групі наголосили на критичній важливості «забезпечення безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів» та не виключили, що глобальні поставки нафти можуть залишатися обмеженими ще тривалий час.

