Країни ОПЕК+ домовились вдруге збільшити видобуток нафти

5 квітня, 22:52
В ОПЕК+ вирішили що, з травня видобуток нафти буде збільшено на 206 тисяч барелів на добу (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

В ОПЕК+ вирішили що, з травня видобуток нафти буде збільшено на 206 тисяч барелів на добу (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

Країни OПЕК+ вдруге поспіль ухвалили рішення про збільшення квот на видобуток нафти на тлі нестабільної ситуації через війну проти Ірану та блокування ним Ормузької протоки.

Про це повідомило видання DW.

Згідно із заявою ОПЕК+, з травня видобуток нафти буде збільшено на 206 тисяч барелів на добу.

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Перед цим країни ОПЕК+ ухвалили рішення про аналогічне збільшення видобутку нафти на 206 тисяч барелів на добу з квітня.

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В ОПЕК+ також застерегли, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у регіоні Перської затоки на світовому ринку нафти й надалі можливі значні цінові коливання.

У групі наголосили на критичній важливості «забезпечення безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів» та не виключили, що глобальні поставки нафти можуть залишатися обмеженими ще тривалий час.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   війна проти Ірана ОПЕК Видобуток нафти

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