Дипломатка розкрила подробиці візиту Олени Зеленської в США на запрошення Меланії Трамп

31 березня, 06:00
Олена Зеленська у Далласі, 27 березня 2026 року (Фото: Олена Зеленська﻿ via Facebook)

Олена Зеленська у Далласі, 27 березня 2026 року (Фото: Олена Зеленська﻿ via Facebook)

Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NV розповіла про візит першої леді України Олени Зеленської в США на запрошення першої леді США Меланії Трамп.

«Ми дуже були раді вітати Олену Зеленську. Це непростий візит на тлі достатньо напруженої політичної, геополітичної ситуації у світі, і всередині Сполучених Штатів. Вона все ж таки приїхала. Приїхала вона в Сполучені Штати на запрошення [першої леді США] Меланії Трамп. Вона її особисто запросила взяти участь в ініціативі, яку вона просуває, називається Fostering Future Together», — сказала Стефанішина в ефірі Radio NV.

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Посолка пояснила, що ця ініціатива стосується майбутньої освіти або розвитку майбутніх поколінь з вибудовою етичної і правильної взаємодії з сучасними технологіями.

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«Всі бачили, як Меланія виходила з роботом, — це десь квінтесенція цієї ініціативи. Але пані Олена так само представила пропозиції щодо внеску України в цю ініціативу, яка також може мультиплікуватись на всю територію Сполучених Штатів. Це цифрові проєкти, які ми маємо сьогодні, для впровадження елементів штучного інтелекту в освіту. І наш додаток Мрія, мами школярів мене зрозуміють, це дуже зручна історія, вона була представлена на цій ініціативі», — зазначила Стефанішина.

Вона додала, що Олена Зеленська здійснила також «дуже вдалу» поїздку у Даллас у штаті Техас.

«Це великий республіканський штат, і нам дуже приємно, що родина Бушів проявила ініціативу і відбулася зустріч з пані Оленою. Але так само ми мали широке коло зустрічей, і маємо розуміння про велику підтримку України, велике розуміння жахів, які принесла війна. І відсутність сірих зон у питаннях, хто є агресором, хто є злочинцем, і хто є жертвою цієї війни, це насправді важливо», — сказала посолка.

https://www.youtube.com/watch?v=Oq80vp5j6jY

Останній візит Олени Зеленської до США

24 березня Олена Зеленська взяла участь у саміті Fostering the Future Together, який ініціювала перша леді США Меланія Трамп.

26 березня Зеленська зустрілася з 43-м президентом США Джорджем Бушем-молодшим та його дружиною Лорою Буш.

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Зі слів першої леді України, вони говорили про те, «як важливо, щоб нашим дітям не довелося захищати Україну, як це робимо ми, і як багато тут залежить від міжнародних партнерів».

«Розповіла про надважку зиму після російського руйнування критичної інфраструктури та щоденну загрозу, у якій живуть українці навіть у найвіддаленіших від фронту містах», — зазначила Олена Зеленська.

Крім цього, у Далласі перша леді представила американським меценатам можливості допомоги українським дітям.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Україна-США Олена Зеленська Мелания Трамп Ольга Стефанішина Радіо NV

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