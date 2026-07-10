Колишній російський окупант, який вимагав зустрічі з Путіним, після арешту видалив звернення і послався на «контузію»

Вимогу провести прямий ефір із Володимиром Путіним окупант пояснив тим, що був «на емоціях», а також наслідками контузії та «шумом у голові» (Фото: Скриншот Агентство/Telegram)

Колишній російський окупант Олександр Лунін, який записав звернення до російського диктатора Володимира Путіна з вимогою про особисту зустріч та попередженням, що «армія розверне свою зброю проти Кремля», 8 липня вийшов на свободу після 11 діб адміністративного арешту.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Видання Сирена пише, що Лунін, який раніше погрожував військовим заколотом, у 15-секундному ролику заявив, що зустрічі з Путіним не буде, однак «проводиться дуже велика робота».

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Лунін опублікував відео, в якому повідомив, що хоче «роз'яснити ситуацію». За його словами, він «нікуди не звернув», однак не уточнив, про яку саме роботу йдеться.

Вимогу провести прямий ефір із Володимиром Путіним окупант пояснив тим, що був «на емоціях», а також наслідками контузії та «шумом у голові». Він додав, що зустріч із президентом РФ «звісно» не відбудеться.

Водночас Лунін заявив, що «процеси, які зараз відбуваються, — це вже перемога».

Напередодні окупант повідомив, що перебуває в Москві. Раніше після звільнення з-під арешту з його соціальних мереж зникли звернення до Путіна з попередженнями про можливий військовий заколот.

За даними видання Агентство, в середу, 8 липня, фотографію з Луніним та його дружиною опублікував керівник «Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією» Віталій Бородін, відомий численними доносами. На фото він стоїть разом із Луніним та його дружиною біля одноповерхового будинку. Аналіз «Агентства» свідчить, що саме на тлі цього будинку Лунін записував своє звернення до Путіна.

«Олександр Лунін живий, здоровий, у нього все добре», — написав Бородін.

25 червня Лунін опублікував відеозвернення до Путіна, в якому вимагав особистої зустрічі з президентом РФ. Він заявив, що російських військових утримують у «зінданах», катують, чинять над ними насильство та застосовують так звані «обнулення» з боку командирів, зокрема за відмову виконувати «самогубні накази» або віддавати гроші.

У разі відмови Путіна зустрітися з ним Лунін попередив, що «армія розверне свою зброю проти Кремля». Згодом він уточнив, що не закликає до державного перевороту, а лише намагається «донести правду» до Путіна.

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26 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чули про звернення Луніна, однак ще не встигли з ним ознайомитися. Формулювання у відеозверненні він назвав «досить дивними».

27 червня стало відомо, що Луніна заарештували на 11 діб. Россошанський районний суд Воронезької області розглянув щодо Луніна адміністративний протокол за ч. 1 ст. 20.3 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення — демонстрація екстремістської або нацистської символіки.

В будинку Луніна в селі Лизинівка Воронезької області пройшов обшук. Його дружина Тетяна розповіла, що силовики вилучили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації. Самого Луніна під час обшуку вдома не було — напередодні він поїхав до Москви після контакту з Бородіним.

29 червня в Telegram-каналі Луніна з’явилося аудіозвернення дружини Луніна. У ньому вона заявила, що її чоловік «повністю підтримує курс» Путіна, подякувала Бородіну за допомогу та повідомила, що нові подробиці з’являться «після того, як вийде Саша». Вона також додала, що перебуває «під таким тиском».