«Мені не можна напиватися в дупель». Спецпосланець президента США у Білорусі розповів, як йому доводилось хитрувати на обіді у Лукашенка

Спеціальний посланець президента США у Білорусі Джон Коул розповів, як познайомився з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, як пив з ним горілку і як відбувалося звільнення політв'язнів.

Про це повідомила ВВС у п’ятницю, 27 березня, з посиланням на виступ Коула в Інституті Маккейна у Вашингтоні до його візиту до Мінська 19 березня.

Як згадував у своїй промові Джон Коул, коли він вперше зустрівся з Лукашенком, білоруський диктатор «дуже багато говорив» і грубо висловлювався на адресу європейців. «Він любить лаятись, тому ти просто лаєшся у відповідь. Ми добре порозумілися», — розповів Коул.

Реклама

Також спецпосланець сказав, що під час одного з візитів до Мінська йому та його команді довелося пити горілку під час обіду з Лукашенком.

«Він [Лукашенко] встає, промовляє тост за президента Трампа. Хлопці з Держдепу дають мені знаки: „Ти повинен випити за нього“. Я встаю і виголошую тост у відповідь. І тут почалися ці нескінченні тости. А мені ж не можна напиватися в дупель», — пояснив Коул.

Тому він винайшов власний спосіб лишитися при тямі: «Я навчився робити так — стежив за поглядом Лукашенка, поки він оглядав компанію, і коли він не дивився на мене, я просто виливав горілку на підлогу. Зрештою я випив лише дві чарки».

Джон Коул також розповів про один з епізодів, пов’язаних зі звільненням політв'язнів у лісі на білорусько-литовському кордоні. За його словами, туди приїхав фургон, що привіз 14 осіб.

«Коли я відчинив двері, вони всі сиділи ось так [зіщулені]. Пізніше я дізнався — вони думали, що їх везуть на розстріл», — сказав Коул.

Далі він згадував: «Я відчиняю двері й кажу: „Ви вільні“. Жодної реакції. Багато хто з них розмовляв англійською. Я повторив: „Ви вільні“. Один хлопець підвів очі, але все одно — мовчання. Вони думали, що це пастка. Тоді я сказав: „Я перебуваю тут за дорученням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа“. І вони всі підняли голови. Я сказав: „Ви дійсно вільні“. Вирази їхніх облич були безцінні. Це наповнює сенсом усе те, що ми робимо».

Ще Джон Коул згадав, як президент США Дональд Трамп, коли дізнався про його поїздку до Мінська, висловив бажання негайно поговорити з Лукашенком телефоном.

«У них відбулася чудова розмова, вони стали найкращими друзями, і це дуже, дуже допомогло», — заявив спецпосланець.

Реклама:

Як зауважив Коул, запроваджені проти Білорусі санкції США скасовуються пропорційно до кількості звільнених політв'язнів.

«Майже 80% наших санкцій проти Білорусі запровадили через політичних в’язнів. Тому ідея завжди полягала в тому, що нам віддають в’язнів, а ми надаємо пом’якшення санкцій у різних пропорціях», — прокоментував він.

19 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів у Мінську переговори з делегацією на чолі зі спецпосланцем США Джоном Коулом. Після цього Лукашенко заявив, що Штати запропонували йому укласти угоду «з різних питань».

Газета Financial Times писала, що Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського диктатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом — у Білому домі або у резиденції Трампа Мар-а-Лаго.