Олександр Лукашенко не знає, куди стрілятимуть його військові у разі спроби залучити їх до бойових дій, каже Михайло Фішман (Фото: Пул Первого via Telegram)

Російський журналіст Михайло Фішман в інтерв'ю Radio NV запевнив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробить все, щоб армію Білорусі не залучили до війни.

В ефірі Radio NV Фішман зазначив, що незрозуміло, що останнім часом відбувається навколо Лукашенка.

«Були публікації в пресі. Про це писала The Wall Street Journal, але писала, я б сказав, нечітко. Жодного чіткого плану A, B, C, що — ось такого плану у Путіна щодо Лукашенка, як його використовувати і як ескалювати ситуацію через кордон між Білоруссю та Україною, там теж цього не було описано. Але, мабуть, якийсь тиск є. З іншого боку, ми, як і раніше, не розуміємо, у чому саме може полягати така ескалація з іще більшим залученням Білорусі. Адже ми спочатку виходимо з того, що Москва не буде ставити на саму білоруську армію, а Лукашенко — тим більше», — сказав журналіст.

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Він пояснив, що, крім того, що великого внеску у воєнному сенсі білоруська армія не зробить, використовувати її «просто небезпечно й ризиковано».

«Сам Лукашенко зробить усе, щоб цього не сталося, бо він узагалі не розуміє, як тоді білоруські військові поводитимуться і куди почнуть стріляти, у кого та в який момент. Це все незрозуміло. Самі як такі білоруські Збройні сили — це не актив у цій війні», — запевнив Фішман.

Ультиматум України Білорусі та зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів вздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

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Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.