«Я зачепив їх за живе». Як британський школяр розлютив Кремль і за що Росія ввела проти нього санкції — відео

Олександр Браудер каже, що пишається тим, що став першим у світі школярем, якого авторитарний режим вніс до санкційного списку (Фото: Alexander Browder / Х.com)

Британський школяр Олександр Браудер розкрив схеми, за допомогою яких Росія могла відмивати мільярди , і потрапив у немилість Кремля. Вперше РФ ввела персональні санкції проти дитини.

Про це пише Новая газета Европа у розгорнутому матеріалі, присвяченому 17-річному підлітку, який викрив схеми відмивання російських коштів через криптовалюту.

У своєму звіті для аналітичного центру Henry Jackson Society, опублікованому в березні, Браудер описав незаконні схеми переведення коштів через криптовалюту та наголосив, що забезпечений рублем стейблкоін A7A5 є «однією з найсерйозніших проблем, з якими стикається Захід» у боротьбі з відмиванням коштів у рамках санкційних режимів.

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Підліток вказав, що низка держав, серед яких Росія, Іран і Північна Корея, таким чином «відмили» приблизно 350 мільярдів доларів.

Після цього Лондон ввів санкції проти цілої групи компаній — це криптоплатформи, банки та фінансові мережі в Росії, Великій Британії, Грузії, Киргизстані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Панамі та Сальвадорі, які, згідно із заявою МЗС Великої Британії, використовувалися як «тіньові фінансові системи» для ухилення від антиросійських санкцій.

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Москва, у свою чергу, внесла до списку санкцій Олександра Браудера — 2 червня йому було заборонено в'їзд до Росії за «публікацію дезінформації».

Так він став першим школярем в історії, щодо якого Кремль запровадив персональні санкції.

Браудер, втім, за його ж словами, не вважає рішення Москви покаранням.

«Я пишаюся тим, що став першим у світі школярем, якого авторитарний режим вніс до санкційного списку за викриття корупції. /…/ Я виявив їхню ахіллесову п’яту. Без A7A5 вони не змогли б фінансувати свою агресивну війну», — цитує Олександра видання.

У відео, опублікованому на Telegram-каналі DW Головне, Браудер підкреслює, що більшу частину свого часу він присвячує розслідуванню, і це для нього «як робота».

«Більшість людей, особливо високопоставлені політики, не мають уявлення, як усе це працює. Вони навіть не знають, що таке криптовалюта. Незаконні мережі пропускають мільярди доларів для Росії, Ірану або Північної Кореї, і їм це сходить з рук, тому що це відбувається в тіні», — каже Браудер.

Він також повідомив, що санкції, введені проти нього Росією, його не лякають.

«Це означає, що я зачепив їх за живе», — зазначив він.

Олександр Браудер йде слідами свого батька — відомого британського фінансиста Вільяма Браудера, головного ініціатора закону «Акт Магнітського, прийнятого в США у 2012 році та передбачає візові й фінансові обмеження щодо високопоставлених російських чиновників, причетних до порушень прав людини.

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26 травня Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, через які Росія обходила обмеження і фінансувала війну проти України.

Серед компаній, що потрапили під обмеження, — мережа A7, яку, за інформацією Британії, підтримує Кремль для обходу санкцій і розрахунків за продаж нафти.

За оцінками Лондона, через A7 за минулий рік пройшло понад $90 млрд — це приблизно половина річних військових витрат Росії.