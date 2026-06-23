На в'їзді до Молдови затримали офіцера ФСБ РФ, який маскувався під туриста

У Молдові затримали та заарештували офіцера ФСБ Росії (Фото: Служба інформації та безпеки Молдови/Facebook)

У Молдові затрима ли та заарештували офіцера ФСБ Росії, який намагався в’їхати до країни під виглядом туриста з легендою про відвідування монастирів.

Про це повідомляє молдавське видання Point із посиланням на Службу інформації та безпеки (СІБ) Молдови.

Чоловіка затримали за несанкціонований збір інформації про регіон лівобережжя Дністра, зокрема про Зону безпеки. Підозрюваного помістили під варту на 30 днів за запитом Прокуратури із боротьби з організованою злочинністю та в особливих справах (PCCOCS).

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Обвинувачений офіцер намагався в'їхати до Молдови, використовуючи заздалегідь підготовлену легенду про туристичну поїздку, зокрема відвідування монастирів. Фактично його кінцевою метою був регіон на лівому березі Дністра.

Як повідомляє СІБ, основна мета візиту полягала у зборі даних та інформації для їх зберігання чи використання для завдання шкоди суверенітету, незалежності, територіальній цілісності, державній безпеці чи обороноздатності Республіки Молдова.

Служба інформації та безпеки Молдови також поінформувала, що затриманий раніше вже перебував у Молдові у період з вересня 2017 року по вересень 2019 року, коли, за даними молдовської влади, він діяв на шкоду безпеці, незалежності і територіальній цілісності країни. Тоді він використав дипломатичний паспорт, виданий російським МЗС, проте, порушуючи Віденську конвенцію, не пройшов процедуру акредитації в МЗС Молдови.

Кримінальне розслідування справи триває. При цьому затримана особа користується презумпцією невинуватості відповідно до закону.