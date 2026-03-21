США зняли санкції з двох громадян Росії

21 березня, 06:50
Коржавіних внесли до санкційного переліку у травні 2024 року (Фото: x.com/USTreasury)

Коржавіних внесли до санкційного переліку у травні 2024 року (Фото: x.com/USTreasury)

Міністерство фінансів США виключило із санкційних списків OFAC двох громадян Росії — Юрія та Лідію Коржавіних.

Про це йдеться в офіційних матеріалах американського відомства.

Коржавіних внесли до санкційного переліку у травні 2024 року в межах пакета обмежень, спрямованих проти російської військово-промислової бази та мереж обходу санкцій. Тоді OFAC вказував, що їх було включено до списку за роботу в транспортному секторі економіки РФ.

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Крім них, зі списків також виключили громадянина Угорщини, громадянина Узбекистану та зареєстровану в ОАЕ транспортну компанію Reliable Freight Services FZCO.

В американському Мінфіні нагадують, що санкційний механізм OFAC передбачає не лише внесення до списків, а й можливість виключення з них, якщо це відповідає законодавству та цілям санкційної політики. Саме відомство наголошує, що мета санкцій — «не покарання саме по собі, а зміна поведінки».

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Санкції проти Росії Санкції США Мінфін США

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