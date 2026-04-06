Глава МЗС Латвії про удар РФ по Одесі: Кремлівський м’ясник вбиває дітей, жінок і людей похилого віку

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на удар російських окупантів по Одесі 6 квітня, внаслідок якого загинули щонайменше три людини, зокрема 2-річна дитина.

«Кремлівський м’ясник вбиває дітей, жінок і людей похилого віку у великодній день, вночі, щодня. Ось якими насправді виявляються „мир“ і „цінності“ Росії. Реакцією цивілізованого світу має стати допомога та підтримка України, а також посилення санкцій і тиску на Росію», — написала дипломатка у Х.

Реклама

Браже закликала посилити підтримку України, а також тиск на Росію.

В Одесі внаслідок російської атаки шахедами вночі проти 6 квітня загинули три людини, серед них — дитина, 10 постраждалих. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, вісім — у стані середньої важкості, серед них — дворічна дитина та підлітки 17 і 18 років.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження критичної інфраструктури та адміністративних об'єктів. Виникли пожежі в приватному секторі, гуртожитку, на території дитячого закладу. Чотирьох людей вдалося врятувати. Аварійно-рятувальні роботи у місті тривають, під завалами ще можуть бути люди, додав він.