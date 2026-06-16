Тимчасова повірена США в Україні засудила російський удар по Києву та атаку на рятувальників у Харкові

Джулі Девіс відреагувала на атаку РФ по Києву та Харкову (Фото: Сергій Окунєв/NV)

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований удар російської армії по Києву, внаслідок якого загорівся дах Успенського собору , а також атаку на рятувальників у Харкові.

Повідомлення Девіс було опубліковано 15 червня на сторінці посольства США в Україні в соцмережі Х.

«Цієї ночі Росія атакувала християнську святиню — собор XI ст в Києві, а також забрала життя п’ятьох рятувальників у Харкові. Я на власні очі побачила руйнування унікальної історичної памʼятки в Києво-Печерській лаврі. Також були удари по житлових будинках, внаслідок яких було госпіталізовано дорослих і дітей», — зазначила голова посольства США.

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Девіс наголосила, що атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними.

«Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися», — підкреслила вона.

Масована атака РФ на Київ 15 червня — що відомо

Вночі проти 15 червня Росія масовано атакувала Київ. Зокрема, вона завдала подвійного удару по Києво-Печерській лаврі, після чого в Успенському соборі спалахнула пожежа. Також окупанти вдарили по кіностудії ім. Олександара Довженка та пошкодили музейний комплекс Мистецький арсенал.

Загалом наслідки комбінованої атаки по Києву зафіксували на 50 локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 30 поранених у столиці.

Крім того, росіяни атакували Дніпро і Харків.

Вночі проти 15 червня росіяни випустили 70 ракет і 611 дронів різних типів по Україні. З-поміж них понад 60 ракет летіли саме на Київ.