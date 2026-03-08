Іракські силовики розслідують ракетний обстріл Катюшами району посольства США в Багдаді, що стався ввечері 7 березня: у місті лунали сирени та вибухи, а прем'єр Мохаммед Шия ас-Судані доручив встановити причетних.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел у силах безпеки та свідків, обстріл могли здійснити реактивними снарядами типу Катюша радянського виробництва. Повідомляється, що одна з ракет могла бути перехоплена системою C-RAM, а жодна з них, за попередньою інформацією, не впала на територію дипмісії. Даних про постраждалих серед американців наразі немає.



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Іракська влада заявляє, що до атаки можуть бути причетні озброєні угруповання, які діють поза контролем держави. Ас-Судані назвав нападників «злочинними формуваннями», які не представляють волю іракського народу.

Медіа також зазначають, що це один із перших подібних обстрілів району американського посольства в Багдаді за тривалий час. Обставини атаки, можливі руйнування та остаточні наслідки уточнюються.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

Інфографіка: NV

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

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Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.



