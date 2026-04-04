Іран заявив про нову атаку на АЕС Бушер, порівнявши її з атаками на ЗАЕС
АЕС Бушер атакували вже вдруге, стверджують іранські ЗМІ (Фото: atomic-energy.ru)
Іранські ЗМІ повідомили про удар снаряда по огорожі периметру атомної електростанції Бушер вранці 4 квітня, внаслідок чого загинула одна людина.
Оновлено 17:15 Голова МЗС Ірану Аббас Арагчі зробив цинічну заяву про удар по АЕС Бушер.
«Пам’ятаєте обурення Заходу щодо бойових дій поблизу Запорізької атомної електростанції в Україні? Ізраїль та США вже чотири рази бомбардували нашу АЕС у Бушері. Радіоактивні опади покладуть край життю в столицях країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, а не в Тегерані», — написав він на своїй сторінці у соцмережі X.
Про це написало видання Times of Israel з посиланням на іранське агентство Tasnim.
В Ірані стверджують, що снаряд влучив у огорожу периметра станції, в результаті вибуху та осколків загинув один співробітник, а будівлі були пошкоджені.
У повідомленні додається, що основні приміщення станції не постраждали від удару.
17 березня вже повідомлялось про влучання снаряду по території АЕС Бушер. Тоді в Tasnim стверджували, що удар не призвів до матеріального або технічного збитку, ніхто з людей не постраждав.
18 березня обстріл АЕС Бушер підтвердили в МАГАТЕ.
На АЕС Бушер працює один реактор, що був побудований Росією та запущений у 2013 році. До березня 2026 року Росатом будував там ще два енергоблоки. 3 березня російська компанія заявила, що через бойові дії всі будівельні роботи призупинено, сотні співробітників планували евакуювати до РФ.