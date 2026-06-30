Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що транш оборонної підтримки в межах 90-мільярдної позики має становити 5,9 млрд євро. Водночас сьогодні стало відомо, що фактичний обсяг виплат становить 3,9 млрд євро.

Суспільне з посиланням на власні джерела повідомляє, Україна подала на розгляд Єврокомісії контракти на закупівлю озброєння із запізненням.

Загалом було передано близько 250 контрактів.

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Речник Єврокомісії Балаж Уйварі пояснив, що частину документів уже опрацьовано, однак для повного погодження та подальших виплат потрібен додатковий час. За його словами, решта коштів — 1,1 млрд євро — можуть бути виділені після завершення перевірки «в найближчі дні».

«Йдеться про понад 200 контрактів, тисячі сторінок, тож частину роботи ми вже виконали. Саме тому сьогодні ми можемо виділити 3,9 мільярда, а решту контрактів ми ще оцінимо. Мені не відомо про жодні проблеми. Просто потрібен час, щоб опрацювати їх, і тоді ви можете очікувати на черговий транш в 1,1 мільярда фінансування на оборону для дронів, я б ризикнув сказати — в найближчі дні», — наголосив речник.

Водночас він уточнив, що загальний обсяг доступного фінансування першого траншу становитиме 5 млрд євро, а не 5,9.

«Загальна сума контрактів, які ми отримали, становить 5 мільярдів, тож ми не можемо вийти за межі цієї суми, тому можемо здійснювати виплати лише на підставі контрактів. Україні наразі вдалося укласти контракти на 5 мільярдів євро на оборонні цілі, що, певним чином, встановлює межу», — наголосив Балаж Уйварі.

Також повідомляється, що другий оборонний транш становитиме близько 6 млрд євро. Україна вже передала перелік озброєння, яке планує закупити, зокрема безпілотники.

Раніше 30 червня Міністерство фінансів України повідомило, що до спеціального фонду Державного бюджету надійшло 3,9 млрд євро від Євросоюзу в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро. Зокрема, оборонний компонент на 2026 рік передбачає 28,3 млрд євро.

У міністерстві нагадали, що 25 червня до Державного бюджету України вже надійшло 3,2 млрд євро від Європейського Союзу — перший транш бюджетної підтримки у межах Ukraine Support Loan. Таким чином, загальний обсяг коштів, отриманих Україною за цим інструментом, становить 7 млрд євро, повідомив Мінфін.