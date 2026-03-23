Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідних партнерських відносин в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що унікальний оборонний потенціал України викликає великий інтерес не лише у країнах Перської затоки.

«Країни по всьому світу стежать за подіями на Близькому Сході та бачать, наскільки економічно ефективними та технологічно досконалими є українські можливості», — написав він на своїй сторінці у X.

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Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідних партнерських відносин не лише в Європі, Північній Америці та країнах Перської затоки, а й в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах.

За його словами, сучасна Україна є гарантом безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє її цінності та ідеали.

«З цієї нової перспективи також важко зрозуміти, чому будь-який керівник у будь-якій країні-члені НАТО вважав би за краще, щоб сила України залишалася поза Альянсом, а не була інтегрована в нього», — додав глава МЗС.

2 березня агентство Bloomberg написало, що президент Володимир Зеленський пропонував спрямувати на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

10 березня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

11 березня телеканал CNN, посилаючись на слова представника західної розвідки, повідомив, що Росія допомагає Ірану використовувати передові тактики використання безпілотників, отримані у війні проти України, для ураження цілей США і країн Перської затоки на Близькому Сході.

20 березня Зеленський уточнив, що наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.