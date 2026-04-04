Трамп просить рекордні $1,5 трлн на оборону на тлі війни з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа заклала у проєкт бюджету на 2027 фінансовий рік близько 1,5 трлн доларів на оборону — це найвищий показник у сучасній історії країни.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з бюджетним запитом, оборонні видатки мають зрости більш ніж на 40% порівняно з попереднім роком. Це називають найбільшим річним стрибком військових витрат США у післявоєнний період.

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У Білому домі пояснюють збільшення витрат необхідністю поповнення запасів критичних боєприпасів, розширенням суднобудування та запуском нових дорогих оборонних програм. Серед пріоритетів — система ПРО Golden Dome, інвестиції в кораблебудування, модернізація оборонно-промислової бази та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 5−7% для покращення набору й утримання кадрів.

Одночасно адміністрація Трампа пропонує урізати невійськові дискреційні витрати на 10%, або на 73 млрд доларів. За даними Reuters, скорочення мають зачепити житлові програми, охорону здоров’я, екологічні та соціальні ініціативи, які в адміністрації називають «woke» або неефективними. Окремо Білий дім уже запропонував, зокрема, значне зменшення бюджету NASA.

CNN у своєму матеріалі наголошує, що рекордний оборонний запит збігається з триваючою війною з Іраном і свідчить про небажання Білого дому швидко переорієнтовувати ресурси на внутрішні пріоритети, попри попередні заяви Трампа про намір завершити бойові дії впродовж кількох тижнів.

Водночас сам документ не означає автоматичного затвердження таких витрат. У США президентський бюджетний запит є політичним орієнтиром для Конгресу, який і ухвалює остаточні параметри фінансування. За оцінками Reuters, демократи вже різко розкритикували запропоновані скорочення внутрішніх програм, а тому бюджет, найімовірніше, стане предметом жорсткого торгу на Капітолійському пагорбі.