Зміна балансу сил в НАТО. Канада та європейські країни Альянсу в 2025 році збільшили оборонні витрати на 20% — ЗМІ

Європейські країни-члени НАТО та Канада у 2025 році збільшили свої оборонні витрати майже на 20%. Збільшення витрат відбувається другий рік поспіль, повідомляє Bloomberg у четвер, 26 березня.

У звіті, який опублікувала Організація Північноатлантичного договору, йдеться, що у 2025 році додаткові витрати на оборону зросли на 574 млрд доларів, порівняно з 2024 роком. Згідно з оцінками, Польща, країни Балтії та кілька скандинавських держав випереджають США за оборонними витратами у відсотках від ВВП.

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Це говорить про зміну балансу всередині НАТО, повідомляє Bloomberg. США тривалий час домінували в Альянсі, але наразі відходять від цієї ролі. Американський президент Дональд Трамп тиснув на інших членів НАТО, щоб вони нарощували свої збройні сили. Окрім цього, європейські держави побоюються, що після завершення війни Росії проти України, країна-агресорка може атакувати їх, йдеться в матеріалі.

«Занадто довго європейські союзники та Канада надмірно покладалися на військову міць США. Але в менталітеті відбулася справжня зміна», — заявив журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як пише Bloomberg, Польща, Литва та Латвія перевищили новий показник витрат — 3,5% ВВП на військове обладнання та персонал. США цей бар'єр ще не подолали, хоча загалом вони все ще витрачають на оборону більше, ніж усі інші члени НАТО разом, зазначається в матеріалі.

За підсумками саміту НАТО, який відбувся в Гаазі в кінці червня 2024 року, країни Альянсу зобов’язалися збільшити щорічні внески в оборону до 5% ВВП до 2035 року. Також члени НАТО дійшли висновку, що щонайменше 3,5% ВВП буде йти на фінансування основних оборонних потреб і 1,5% ВВП — на захист критичної інфраструктури, мереж і забезпечення цивільної готовності.

17 березня під час спілкування з журналістами в Овальному Дональд Трамп розкритикував союзників за відмову допомагати США у війні проти Ірану та заявив, що Сполученим Штатам варто переглянути своє членство в НАТО.