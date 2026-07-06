Україна може бути не лише отримувачем, а й постачальником військової техніки та експертизи (Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook)

До кінця року Україна сподівається укласти масштабні оборонні угоди щонайменше з сімома країнами НАТО. Це свідчить про те, що Україна може бути не лише отримувачем, а й постачальником військової техніки та експертизи.

Про це у понеділок, 6 липня, пише The Guardian.

За даними видання, останніми місяцями Київ уже підписав «дронові угоди» з шістьма країнами. Три з них — держави Близького Сходу, які зацікавилися українською підтримкою після атак іранських далекобійних дронів Shahed. Це Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар.

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Крім того, угоди з Києвом підписали Азербайджан, а також країни НАТО — Латвія і Литва.

«Ініціатива називається „дронова угода“, але насправді вона охоплює набагато більше, ніж лише дрони… ще важливішими є досвід і знання, доступ до всіх компонентів, які формують систему тут, в Україні», — сказав заступник секретаря РНБО України Давид Алоян.

«Дрон-перехоплювач — це лише дрон. Це не означає, що ним можна просто збивати шахеди. Потрібні не лише дрони, а й підсистеми, сенсори, наземні станції і, що ще важливіше, радіолокаційні системи», — додав Алоян.

Аналітик Carnegie Endowment for International Peace у Вашингтоні Майк Кофман зазначив, що саме на рівні загальної інтеграції Україна може бути найбільш корисною. «Вони можуть надати екосистему продуктів для організації протиповітряної оборони або розвитку можливостей ударних дронів», — сказав він.

The Guardian зазначає, що постачання самих дронів поки не є частиною угод, оскільки українська промисловість перебуває під жорстким контролем і зосереджена на оборонних потребах країни.

Дипломати й аналітики вважають, що певною мірою «дронова дипломатія» є спробою залучити нових союзників і зберегти увагу до України в міжнародному порядку денному на тлі зміщення фокусу на Близький Схід.

Алоян також зазначив, що ще кілька країн НАТО вже висловили інтерес, а частина угод може бути підписана на саміті лідерів Альянсу цього тижня. Метою є укласти такі домовленості щонайменше з сімома країнами НАТО до кінця року.

Як пише The Guardian, незалежно від долі окремих ініціатив, дедалі очевидніше, що Європа, усвідомлюючи потребу в самостійній організації безпеки з меншою підтримкою США, все більше розглядає Україну як частину цієї майбутньої системи.

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23 квітня Зеленський заявив про укладення оборонних угод із країнами Близького Сходу щодо спільного виробництва дронів і розвитку більш ефективних систем протидії безпілотникам.

«Ми підписали три великі безпекові документи з країнами Близького Сходу — Drone Deal із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Вони будуть реалізовані через низку різних контрактів як із приватним, так і з державним сектором України», — підкреслив глава держави.

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1 липня стало відомо, що Уряд затвердив перший прозорий механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій до держав-партнерів.

Прем'єрка Юлія Свириденко та міністр оборони Михайло Федоров розповіли, що новий порядок запроваджується на період дії воєнного стану у форматі Drone Deal.

2 липня Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у форматі Drone Deal наразі підписано шість угод. Ще понад 20 країн працюють над тим, щоб приєднатися до цієї моделі.