Зеленський оголосив нові оборонні домовленості з Британією та Іспанією: що вони передбачають

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візитів до Іспанії та Великої Британії були досягнуті нові оборонні домовленості.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення у четвер, 19 березня.

«Були насичені візити в Британію та Іспанію. Є в нас нові оборонні домовленості: це стосується як виробництва зброї, так і підтримки для всього нашого суспільства», — сказав глава держави.

Реклама

Президент розповів, що Україна представила партнерам спроможності, які у неї є, «щоб спільний захист, спільні дії могли стати сильнішими».

«Продовжимо цю роботу. І відчувається, що потреба в координації зусиль та в об'єднанні потенціалів зараз більша, ніж будь-коли», — додав він.

17 березня Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він мав аудієнцію з королем Чарльзом III, виступив перед членами британського парламенту та провів тристоронню зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте і прем'єром Кіром Стармером.

Британський прем'єр перед початком закритих переговорів із Зеленським у Лондоні заявив, що не дасть змоги війні в Ірані відвернути увагу від необхідності продовжувати підтримувати Україну.

За підсумками зустрічі Зеленський та Стармер підписали заяву. Згідно з документом, Британія виділятиме Україні щонайменше 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2030/31 років. Там йдеться, що стратегічний діалог між Києвом та Лондоном охоплює вісім ключових напрямів: безпеку, торгівлю, транспорт, енергетику, юстицію, науку, культуру та зовнішню політику.

18 березня Зеленський прибув із візитом до Мадрида. Цього ж дня Україна й Іспанія підписали низку документів про співпрацю у сферах фінансів, оборони, дипломатії та транспорту.

Крім того, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що його країна у 2026 році виділить €1 млрд на військову допомогу Україні.

«Я хотів би донести до президента Зеленського нові заходи підтримки, які буде спрямовано на два пріоритетні напрями для іспанського уряду. По-перше, нове зобов’язання в розмірі €1 млрд на 2026 рік на військову підтримку. І таким чином… протягом цих понад чотирьох років війни підтримка Іспанії з початку конфлікту становить майже €4 млрд», — сказав Санчес.

Реклама:

Також Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI у резиденції Сарсуела.