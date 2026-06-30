Британія планує реформувати армію за взірцем України

Британський уряд вирішив не виділяти додаткові кошти на будівництво восьми есмінців, а використати ці гроші для розвитку дронів.

Про це повідомляє Politico.

Документ під назвою План оборонних інвестицій (DIP), який прем'єр-міністр Кір Стармер має опублікувати у вівторок, 30 червня, свідчить про зміну оборонної стратегії Великої Британії.

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Міністерство оборони Великої Британії раніше заявило, що країна впроваджує досвід України та робитиме ставку на «дешеві системи для ураження дорогих цілей і цикли інновацій, які вимірюються тижнями, а не роками».

У матеріалі йдеться про те, що британський уряд вирішив не виділяти додаткових коштів на будівництво восьми есмінців з керованим ракетним озброєнням типу 83 та фрегатів типу 32, які мали стати ключовою складовою відновлення Королівського військово-морського флоту у 2030-х роках.

Натомість Лондон інвестує щонайменше в шість нових багатоцільових бойових кораблів, які виконуватимуть роль кораблів управління для безпілотних систем.

Журналісти зазначають, що Україна, яка не має повноцінного флоту, завдала поразки Чорноморському флоту Росії за допомогою дронів і ракет.

Перехід на безпілотні технології торкнеться й Королівських повітряних сил, зазначають у виданні. Велика Британія інвестує в «національну програму спільних бойових повітряних сил» для створення автономних реактивних літаків, які літатимуть разом із пілотованими винищувачами.

Загалом DIP має додати близько 15 мільярдів фунтів стерлінгів до оборонного бюджету країни, який наразі становить 270 мільярдів фунтів. З цієї суми 5 мільярдів фунтів буде спрямовано на розвиток безпілотних систем.

14 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що британські військові вперше перехопили танкер тіньового флоту РФ, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Танкер Smyrtos під прапором Камеруну прямував із російського порту Усть-Луга. Зараз він стоїть на якорі в Ла-Манші біля міста Веймут і на час розслідування залишається під контролем Міністерства оборони Великої Британії.