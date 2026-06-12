Допомагав обходити санкції. Брюссельський суд відправив за ґрати російського бізнесмена

Суд у Брюсселі засудив громадянина Бельгії та РФ Віктора Лабіна , підозрюваного у шпигунстві, до п'яти років позбавлення волі за незаконний експорт до Росії товарів подвійного використання.

Про це написало Politico 11 червня.

Судді встановили, що Лабін відіграв ключову роль у доставці до РФ в обхід західних санкцій понад 400 тонн товарів, включно із датчиками, що використовуються для виявлення та контролю вибухів, та хімічними речовинами, як-от оксид ітрію (використовується в передових технологіях).

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Бельгійський суд кваліфікував правопорушення як «політичний злочин».

Адвокат Лабіна стверджував, що його клієнту винесли «надзвичайно суворе покарання» — нібито через те, що він є вихідцем з Росії.

У рішенні суду йдеться, що Віктор Лабін та підприємець з Брюсселя фальсифікували митні документи та направляли вантажі через компанії з Туреччини, Казахстану та Узбекистану, щоб приховати їхній кінцевий пункт призначення в Росії.

На суді федеральна прокуратура підтвердила, що Лабіна підозрюють у співпраці з російським ГРУ.

За інформацією прокурора, посередником у цій оборудці був син Віктора Лабіна Руслан. Його заочно засудили до шести років позбавлення волі і сплати штрафу у розмірі 80 тис. євро. Суд також постановив негайно його заарештувати.

Підприємця-спільника засудили до трьох років ув’язнення з відстрочкою виконання зобов’язань на п’ять років та штрафу у розмірі 8 тис. євро.

Щодо Віктора Лабіна, то він вже провів рік під вартою у в’язниці Харен. Його адвокат заявив, що він може отримати право на умовно-дострокове звільнення протягом кількох місяців через вже відбутий термін.

27 січня 2024 року російське видання The Insider опублікувало результати свого розслідування, згідно з якими росіянин Віктор Лабін, який живе в Брюсселі, разом зі своїми синами організував через компанію Groupe d’Investissement Financier забезпечення «всієї російської оборонки» координатно-вимірювальними машинами.

19 лютого 2025 року The Insider повідомило, що бельгійський суд відправив Віктора Лабіна під арешт. Перше судове засідання у його справі відбулося 26 лютого того самого року.