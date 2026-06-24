Нижня палата парламенту Румунії підтримала проєкт об'єднання з Молдовою: як це сталось

До обговорення проєкту об'єднання справа так і не дійшла (Фото: Guvernul României)

Палата депутатів Румунії без голосування схвалила законопроєкт, який зобов'язує уряд розпочати негайні переговори про об'єднання з Молдовою .

Пропозиція ультраправих пройшла через парламентську процедуру автоматично, оскільки депутати пропустили строки її обговорення, повідомляє румунський телеканал Digi24 у середу, 24 червня

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Скандальну законодавчу ініціативу ще 14 квітня зареєстрували представники ультраправої політичної сили S.O.S. România. За регламентом, нижня палата мала 45 днів на дебати та фінальне голосування, проте парламентарі так і не винесли документ у залу засідань.

Через це проєкт отримав так зване «мовчазне схвалення» і тепер вважається ухваленим.

При цьому документ не має реальної політичної підтримки більшості: проти нього офіційно виступив уряд Румунії, а профільні комітети Палати депутатів (з прав людини та юридичний) надали йому негативні висновки. Долю ініціативи тепер вирішуватиме верхня палата парламенту — Сенат, який має ухвалити остаточне рішення.

Якщо Сенат підтримає закон, румунські урядовці будуть змушені негайно вийти на прямі контакти з Кишиневом для обговорення злиття двох країн. Також автори проєкту пропонують після набуття ним чинності офіційно сповістити про об'єднання світову спільноту, зокрема уряд Молдови, США, ООН, Євросоюз та керівництво НАТО.

На початку червня 2026 року єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю TVR Moldova заявила, що саме громадяни Молдови мають вирішити, чи хочуть вони об'єднатися з Румунією задля прискореного вступу до Європейського Союзу. За її словами, такий сценарій є внутрішнім вибором молдовського суспільства.

Майже одночасно з цим ідею унії публічно підтримав міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Очільник дипломатії закликав до відкритої дискусії на цю тему та зазначив, що як громадянин Румунії проголосував би за об'єднання.