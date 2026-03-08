Ізраїльські ЗМІ повідомили про першу атаку ОАЕ на Іран, в Еміратах удар спростували

Дим над Тегераном після повідомлення про удар по паливному сховищу в районі Шахран, 8 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вперше атакували територію Ірану у відповідь на атаки Тегерана, заявили ЗМІ. В Еміратах цю інформацію спростували.

Оновлено о 15:55 Алі Рашид Альнуаїмі, наближений до влади засновник і голова Центру співіснування та діалогу Манара в Абу-Дабі, не підтвердив атаку.

«Це фейкові новини. Коли ми щось робимо, ми маємо сміливість оголосити про це», — написав він на платформі Х.

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Раніше 8 березня ізраїльський портал Ynet повідомив про атаку ОАЕ. За даними ЗМІ, мішенню став опріснювальний завод.

«Ізраїль вважає, що наразі це лише сигнал режиму», — ідеться в публікації.

Журналісти також зазначили, що, якщо іранські атаки посиляться, ОАЕ можуть приєднаються до кампанії, нехай навіть не в повному обсязі.

У суботу, 7 березня, президент ОАЕ Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян заявив, що його країна фактично «перебуває у стані війни».

«В ОАЕ товста шкіра і гірка плоть — ми нелегка здобич», — наголосив він.

Це був його перший публічний коментар після того, як США та Ізраїль почали атакувати Іран, а Іран — більшість сусідів, зокрема ОАЕ.

Раніше видання Axios повідомляло, що ОАЕ розглядають можливість ухвалення військових заходів проти Ірану для того, щоб зупинити атаки ракетами і дронами на країну.

7 березня державне телебачення Ірану опублікувало звернення президента Масуда Пезешкіана, в якому він вибачився перед сусідніми країнами за удари по їхній території.

Пезешкіан заявив, що Іран припинить атаки на інші держави, якщо з їхніх територій не здійснюватимуть ударів по Ірану.

За словами президента, таке рішення ухвалив тимчасовий керівний орган Ісламської Республіки. Пізніше центр командування Збройних сил Ірану заявив, що удари по американських та ізраїльських військових об'єктах триватимуть, хоч би де вони були.

AP писало, що заява президента пролунала на тлі нових ранкових ударів Ірану по Бахрейну, Саудівській Аравії та ОАЕ, аеропорт у Дубаї знову призупиняв роботу через атаки. Агентство зазначало, що звернення Пезешкіана доводить обмежені повноваження політичних лідерів теократії порівняно з Корпусом вартових Ісламської революції.