ОАЕ таємно вивозили нафту з Перської затоки через Ормузьку протоку під час війни з Іраном. Про це повідомляє агентство Bloomberg .

За даними видання, Абу-Дабі розпочав активне вивезення нафти через Ормузьку протоку вже через кілька тижнів після початку війни. Для цього використовувалася схема човникових рейсів: танкери проходили протоку з вимкненими транспондерами, передавали нафту іншим суднам за межами водного шляху, після чого поверталися за новими партіями.

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Ключовим учасником цих перевезень стала Sinokor Group, що належить південнокорейському судноплавному магнату Чон Га Хюну. Компанія, за інформацією джерел, з середини квітня почала здавати супертанкери в оренду державній нафтовій компанії Abu Dhabi National Oil Company.

За даними сервісу відстеження суден Vortexa, до червня майже половина нафтових відвантажень ОАЕ здійснювалася із залученням танкерів, пов’язаних із Sinokor.

На початку року компанія суттєво розширила флот супертанкерів, активно скуповуючи судна на ринку. Після початку воєнних дій у регіоні ці активи різко зросли в ціні через підвищені ризики проходу через Ормузьку протоку.

Зазначається, що така логістична схема дозволила ОАЕ швидше відновити обсяги експорту та наблизити їх до довоєнного рівня ще до досягнення тимчасових домовленостей між США та Іраном.

Інфографіка: NV

18 червня 2026 року лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Кожен із них зробив це окремо, Трамп підписував документ у Франції.

Того ж дня угода Трампа з Іраном вплинула на ціни на нафту.

19 червня 2026 року ціни на нафту знизилися на тлі поліпшення перспектив збільшення постачань після того, як нафтові танкери почали проходити через Ормузьку протоку, яка знову відкрилася після укладення мирної угоди між США та Іраном.