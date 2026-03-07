«Ми нелегка здобич». Президент ОАЕ вперше прокоментував удари Ірану, заявивши про «часи війни»

Президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян спілкується з пораненим внаслідок атаки Ірану в лікарні в Абу-Дабі, 6 березня 2026 року (Фото: Abdulla Al Bedwawi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян, який також є правителем Абу-Дабі, заявив, що його країна перебуває в «часах війни», наголосивши для своїх ворогів, що ОАЕ — «нелегка здобич».

Це був його перший публічний коментар після того, як США та Ізраїль почали атакувати Іран, а Іран — більшість сусідів, в тому числі ОАЕ, повідомило агентство Reuters.

Президент ОАЕ зробив цю заяву під час відвідування постраждалих внаслідок ударів, яке транслювали 6 березня по телебаченню Абу-Дабі.

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«ОАЕ мають товсту шкіру та гірку плоть — ми нелегка здобич», — наголосив Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян.

Він запевнив, що ОАЕ, що складається з семи еміратів, захищатимуть кожного в країні.



«Ми виконаємо свій обов’язок перед нашою країною, нашим народом та нашими жителями, які також є частиною нашої родини», — сказав президент країни.

4 березня видання Axios повідомляло, що ОАЕ розглядають можливість вжиття військових заходів проти Ірану для того, щоб зупинити атаки ракетами та дронами на країну,



Війна США та Ізраїлю проти Ірану та атаки Ірану на країни Перської затоки

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема, про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.

7 береня державне телебачення Ірану опублікувало звернення президента Масуда Пезешкіана, в якому він вибачився перед сусідніми країнами за удари по їхній території.



Пезешкіан заявив, що Іран припинить атаки на інші держави, якщо з їхніх територій не будуть здійснюватися удари по Ірану.

За словами президента, таке рішення ухвалив тимчасовий керівний орган Ісламської Республіки. Пізніше центр командування Збройних сил Ірану заявив, що удари по американських та ізраїльських військових об'єктах продовжуватимуться, де б вони не знаходились.

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AP писало, що заява президента пролунала на тлі нових ранкових ударів Ірану по Бахрейну, Саудівській Аравії та ОАЕ, аеропорт у Дубаї знову призупиняв роботу через атаки.

Агентство зазначало, що звернення Пезешкіана доводить обмежені повноваження політичних лідерів теократії у порівнянні з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Гвардія, яка контролює балістичні ракети, націлені на Ізраїль та інші країни, підпорядковувалася лише верховному лідеру Алі Хаменеї, який загинув внаслідок удару США 28 лютого. Судячи з усього, КВІР самостійно вибирає цілі в міру розширення конфлікту, додало AP.