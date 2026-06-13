Об'єднані Арабські Емірати можуть розблокувати мільярди доларів для Ірану в межах зусиль зі зниження напруги на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



За даними агентства, цей крок збігається з фінальним етапом ширших переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо припинення війни. Йдеться про можливе розблокування іранських нафтових доходів, які були заморожені в іноземних банках через санкції США.

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Співрозмовники Reuters повідомили, що ОАЕ погодилися виділити Ірану 10 млрд доларів, із яких понад 3 млрд уже нібито передали. Інші джерела оцінюють загальну суму домовленостей у 20 млрд доларів.

За їхніми словами, гроші можуть стати частиною угоди, за якою Іран припинить ракетні та дронові атаки на ОАЕ.

В Абу-Дабі заявили, що зовнішня політика країни спрямована на деескалацію, зниження напруги та підтримку миру в регіоні. Водночас Reuters зазначає, що не змогло встановити, чи йдеться про кошти ОАЕ, заблоковані іранські рахунки в банківській системі Еміратів або інші джерела фінансування.

За даними джерел, розблокування активів також пов’язане із забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку — ключовий морський шлях для світового енергетичного ринку.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що така схема може дозволити всім сторонам зберегти політичні позиції: Іран заявить про компенсацію збитків, США наполягатимуть, що не здійснювали виплат, а ОАЕ отримають додаткові гарантії безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що угоду з Іраном можуть укласти найближчим часом. За його словами, підписання домовленостей можливе вже цими вихідними.