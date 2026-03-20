Іран вдруге уразив ключовий НПЗ в Кувейті
Нафтосховище в Кувейті (ілюстративне фото) (Фото: REUTERS/Nicolas Economou/File Photo)
Іран вдруге атакував безпілотниками найбільший нафтопереробний завод Міна-аль-Ахмаді в Кувейті. Про це повідомляє Associated Press.
У Кувейті заявили, що внаслідок удару у п’ятницю, 20 березня, спалахнула пожежа на кількох установках НПЗ.
Там наголосили, що в результаті атаки ніхто не постраждав, а пожежники намагалися приборкати вогонь. НПЗ також зазнав удару 19 березня.
Іранський напад стався в той час, коли Кувейт відзначав Ід аль-Фітр — свято, що знаменує закінчення священного мусульманського місяця Рамадан.
Раніше на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном державна Кувейтська нафтова корпорація (KPC) почала скорочувати видобуток і оголосила форс-мажорні обставини.
18 березня Іран двічі атакував ракетами промислову зону Ras Laffan Industrial City у Катарі — ключовий енергетичний хаб країни та найбільший у світі центр зрідження природного газу.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану відповіддю в разі подальших атак на Катар, заявивши про можливий підрив найбільшого у світі газового родовища Південний Парс, що раніше вже був під обстрілом Ізраїлю.
19 березня у Саудівській Аравії повідомили про іранський удар по головному центру експорту нафти після блокування Ормузької протоки — порту Янбу.
Міністри закордонних справ 12 арабських та ісламських країн закликали Іран негайно припинити напади на держави регіону.