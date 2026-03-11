У Кремлі заявили, що наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися у Стамбулі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що точні дата та місце наступних переговорів невідомі (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна — Дмитро Пєсков заявив, що турецький Стамбул може стати місцем наступного раунду тристоронніх переговорів щодо України. Про це він сказав під час брифінгу у середу, 11 березня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За твердженням Пєскова, усі учасники переговорів нібито «позитивно ставляться» до зустрічі у Стамбулі. Водночас конкретної інформації щодо місця і часу наступного раунду перемовин наразі немає, стверджує речник Путіна.

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Він також заявив, що «обставини не дозволяють» продовжувати переговори в Абу-Дабі в ОАЕ.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися цими днями в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на наступний тиждень.

Раніше повідомлялося, що новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який у відповідь атакує ОАЕ та інші країни Перської затоки.