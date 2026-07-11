Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше після похорону батька звернувся до іранців і пообіцяв помститися

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про намір помститися за загиблих унаслідок американсько-ізраїльської операції проти Ірану, зокрема за свого батька — аятолу Алі Хаменеї , який загинув під час бойових дій наприкінці лютого.

Про це йдеться у письмовому зверненні Моджтаби Хаменеї, яке у суботу, 11 липня, опублікувало іранське інформагентство Fars.

У заяві він назвав загиблих «мучениками» та пообіцяв покарати тих, кого вважає винними у їхній смерті.

Реклама

«Пригноблені сподвижники, які зазнали несподіваного нападу ворога і прийняли мученицьку смерть, — благословенні ви. […] Ми клянемося помститися за чисту кров тебе і всіх мучеників злочинцям та зганьбленим вбивцям», — заявив він.

Хаменеї також назвав свого батька «невинною жертвою» та подякував мільйонам іранців, які взяли участь у прощанні з колишнім верховним лідером Ісламської Республіки. За його словами, народ Ірану є «великою історією» країни.

Моджтаба Хаменеї стверджує, що Алі Хаменеї присвятив життя ідеалам ісламської революції, а його наступники продовжать цей шлях.

«Ми клянемося слідувати твоїм вченням і неухильно рухатися шляхом, який ти нам вказав. […] Помста — воля нашого народу, і вона неминуче має бути здійснена. […] Це питання не залежить ні від мого особистого існування, ні від інших посадових осіб. Будемо ми тут чи ні, це станеться», — заявив верховний лідер Ірану.

Це перше публічне звернення Моджтаби Хаменеї після похорону батька, на якому він не з’явився. Прощання з Алі Хаменеї розпочалося 4 липня та тривало шість днів.

8 березня Моджтабу Хаменеї оголосили новим верховним лідером Ірану. Також повідомлялося, що він отримав поранення, ймовірно, під час того ж авіаудару, внаслідок якого загинув його батько. З того часу чоловік не з’являвся на публіці.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув у перший день війни США проти Ірану, 28 лютого 2026 року. Він правив майже чотири десятиліття — з 1989 року.