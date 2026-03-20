У Польщі завершують розробку дрона, який схожий на шахед

Про це заявив міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Польському радіо

Польський міністр зазначив, що розробка дрона є основним завданням Центру автономних систем у Варшаві, який об'єднає військових, науковців та оборонну промисловість для прискорення впровадження новітніх технологій.

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Водночас Польща нарощує фінансування — буде спрямовано до 25 млрд злотих (6,25 млрд доларів).

Кошти підуть не тільки на дрони-камікадзе, а й на автономні системи та засоби боротьби з ними.

Дрон має дельтоподібну конструкцію і кілька модифікацій — як навчальних, так і бойових.

Характеристики нового дрона такі:

розмах крила — 2,2 метра,

довжина — 2,6

метра, максимальна злітна маса — до 85 кг.

Безпілотник здатний нести бойове навантаження до 20 кг, розвивати швидкість до 185 км/год і долати відстань до 900 км.