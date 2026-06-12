Попередні перевірки та посилення правил депортації: у ЄС набула чинності нова система надання притулку для біженців

Єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер зазначає, що реформа посилить контроль за в'їздом та виїздом з ЄС.

Згідно з новими правилами, для осіб, які шукають притулок, запроваджується попередня перевірка на зовнішніх кордонах Євросоюзу, а для вихідців із країн, громадянам яких притулок надають рідко — прискорена процедура у прикордонних центрах.

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Нові правила стосуються лише процедури отримання притулку в ЄС (asylum) і не охоплюють тих громадян України, які шукають тимчасового захисту у країнах Євросоюзу чи вже мають такий статус.

Це означає, що справи громадян, наприклад, з Пакистану, Ірану, Росії, Туреччини, Венесуели, Нігерії чи Демократичної Республіки Конго відтепер скеровуватимуться на прискорений розгляд безпосередньо на кордоні, а самі вони в цей час будуть утримуватись у фактично закритих таборах, пише DW.

Загалом, за даними Євростату, європейські країни задовольняють менш як 20% клопотань про надання притулку, поданих вихідцями з вищезазначених країн. Після відмови у наданні притулку заявники мають бути депортовані до своїх держав не пізніше ніж через 12 тижнів. Водночас Брюссель має намір збільшити кількість держав, визнаних безпечними, щоб можна було відхиляти клопотання про надання притулку як необґрунтовані, сказано у матеріалі.

Згідно з правилами ЄС, країна, на територію якої нелегальний мігрант вперше ступив, несе відповідальність за розгляд його справи. Це створює навантаження на Італію, Грецію та Мальту, які в останні роки отримали основну кількість мігрантів, пише AFP.

CEAS запроваджує механізм солідарності, щоб полегшити цей тягар. Він зобов’язує держави-члени приймати певну кількість шукачів притулку, що прибувають до країн зовнішнього периметра. Або ж вони можуть виплачувати країнам, що зазнають навантаження, 20 000 євро (23 000 доларів США) за кожного шукача притулку.

Нова система передбачає вжиття екстрених заходів у разі несподіваних міграційних сплесків — таких, з якими ЄС зіткнувся у 2015−2016 роках, коли до блоку прибуло понад 2 мільйони шукачів притулку, зокрема з Сирії та Афганістану. CEAS дозволить державам-членам зменшити захист для шукачів притулку, що дасть змогу утримувати їх у центрах тимчасового утримання на зовнішніх кордонах ЄС довше, ніж це зазвичай дозволено.

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Серед проблем, що виникають з запровадженням міграційної реформи, є неготовність деяких членів ЄС до введення CEAS — зокрема, відсутність необхідної інфраструктури для нових процедур перевірки, пише AFP.

Інші країни також стикаються з проблемами щодо біометричної бази даних.

Правозахисні організації також критикують реформу через те, що гуманітарні питання відходять на другий план на користь політики в Європі, враховуючи посилення правил депортації.

Інфографіка: NV

Країни Євросоюзу остаточно затвердили велику реформу міграційного законодавства 14 травня 2026 року, після понад десяти років обговорень — з 2015 року. Посадовці очікують, що нові правила мають обмежити нелегальну імміграцію в ЄС і послабити навантаження на Італію та Грецію.