У ЄС повністю перейшли на нову систему в'їзду-виїзду EES: які зміни чекають на українців

За словами спікерки Єврокомісії Аріанни Подести, завдяки системі EES у Євросоюзі створюють «найсучаснішу у світі IT-систему прикордонного контролю» (Фото: REUTERS/Jack Taylor)

Про це на брифінгу повідомила заступниця головного прессекретаря Європейської комісії Аріанна Подеста, передає Суспільне.

«Наразі фаза впровадження EES просувається добре, і вона вже відіграє важливу роль у підвищенні безпеки ЄС. Безпека європейців є нашим головним пріоритетом, а система в'їзду-виїзду — частина того, як ми зміцнюємо цю безпеку», — сказала вона.

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За словами Подести, завдяки системі EES у Євросоюзі створюють «найсучаснішу у світі IT-систему прикордонного контролю».

«І ми вже бачимо результати. За останні п’ять місяців було зареєстровано понад 45 млн в'їздів і виїздів. Було зафіксовано понад 24 тисячі відмов у в'їзді, з яких понад 600 осіб було визнано такими, що становлять загрозу безпеці ЄС. Тож це справді свідчить про те, що система працює на досягнення мети, для якої її було ухвалено від початку», — сказала вона.

За її словами, коли система працює належним чином, реєстрація в'їзду або виїзду в середньому займає близько 70 секунд.

«Звісно, всі держави-члени заявили про свою готовність впровадити систему в'їзду-виїзду ще до її поступового запуску. Це, власне, було юридичною умовою для запуску системи», — підсумувала Подеста.

Раніше повідомлялося, що EES являє собою цифрову систему обліку в'їзду і виїзду громадян країн, що не входять до ЄС, до Шенгенської зони — зокрема й українців.

Ця зона наразі охоплює 29 європейських держав, де зазвичай відсутній внутрішній прикордонний контроль. Серед них — популярні туристичні напрямки: Франція, Іспанія, Португалія, Італія, Греція та інші.

Як повідомляли урядовці, замість традиційних штампів прикордонних служби тепер використовуватимуть дані в цифровому форматі — разом із фотографією та відбитками пальців.

Їх зберігатимуть до трьох років, тобто людям під час наступних поїздок не доведеться проходити все спочатку — система просто перевірить інформацію, заявляли єврочиновники.

Інфографіка: NV

У ЄС пояснюють, що EES потрібна для того, щоб:

зробити контроль на кордонах країн Шенгенської зони більш сучасним і швидким;

зменшити кількість підроблених документів;

раніше виявляти людей, які можуть становити загрозу.

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За даними Європейської комісії, ще під час тестування система вже показала результат: понад 24 тисячі осіб не пустили до Європи через проблеми з документами або неясну мету поїздки. Ще понад 600 визнали потенційно небезпечними.

Систему застосовують, якщо люди: