Судна в Ормузькій протоці, 1 травня 2026 року (Фото: REUTERS)

В Ормузькій протоці було атаковане ще одне судно - по танкеру влучили снарядом, пошкодивши капітанський місток.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

За даними Британської служби морських торговельних операцій, екіпаж танкера в безпеці.

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В окремому оновленні Об'єднаний морський інформаційний центр (Joint Maritime Information Center) підвищив рівень загрози для суден у регіоні до «суттєвого».

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Відкриття Ормузької протоки та перша атака на цивільне судно після цього

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складався з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сингапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

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Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торговельного судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

У CENTCOM повідомили, що під ударами опинилися сховища ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. За твердженням американської сторони, ці дії стали «рішучою відповіддю» на напад на цивільне судно під прапором Сингапуру, яке проходило вздовж узбережжя Оману.

Після цього Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході.