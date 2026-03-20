Німеччина спрощує експорт озброєнь до України

Федеральний уряд Німеччини запровадив тимчасове спрощення процедур експорту окремих видів озброєнь до України та країн Перської затоки, зокрема для посилення протиповітряної та морської оборони.

Про це повідомило Міністерство економіки та енергетики ФРН.

«Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до того, що там нагально потрібні озброєння, насамперед для протиповітряної оборони. Водночас потреба України у військовій підтримці, зокрема у сфері ППО, залишається незмінною. З новим, обмеженим у часі AGG 48 [загальний дозвіл на експорт озброєнь] ми адаптуємо наші процедури контролю за експортом озброєнь для постачання в ці країни вкрай необхідних озброєнь до нових умов», — прокоментувала рішення очільниця відомства Катаріна Райхе.

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Нова програма передбачає спрощену процедуру постачання військової продукції без необхідності попереднього погодження кожної окремої заявки з федеральним відомством з економіки та експортного контролю. Дозвіл стосується поставок озброєнь для протиповітряної та морської оборони, включаючи засоби протидії морським мінам.

До країн, для яких запроваджено новий механізм, входять Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман та Україна. Компанії-експортери повинні пройти реєстрацію, що дозволяється здійснити протягом 30 днів після першого постачання. Також передбачена щомісячна звітність щодо експорту.

Дозвіл буде діяти до 15 вересня 2026 року.

11 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в країну вже надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для ЗРК Patriot, про постачання яких союзники домовилися під час останнього засідання у форматі Рамштайн.

10 березня німецьке видання Spiegel повідомило, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус організував постачання приблизно 35 високотехнологічних ракет-перехоплювачів до Patriot PAC-3 для України «найближчими тижнями» з європейських і німецьких запасів.

За даними видання, Пісторіусу вдалося домовитися з кількома європейськими партнерами про постачання близько 30 ракет типу PAC-3. Разом із нечисленною кількістю таких високотехнологічних ракет із запасів Бундесверу загалом в Україну має надійти близько 35 ракет-перехоплювачів, підкреслили там.

Пізніше в Міністерстві оборони ФРН підтвердили заплановану поставку на запит Spiegel.