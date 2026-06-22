Німеччина відправляє 5000 військових на постійне чергування біля кордонів Білорусі

Німеччина готується вперше у своїй сучасній історії на постійній основі розгорнути великий військовий контингент за межами країни — безпосередньо біля кордонів Білорусі, яка є одним із основних союзників Кремля.

Про це у понеділок, 22 червня, повідомило німецьке видання WELT.

На тлі загрози для східного флангу НАТО до Литви перекинуть близько 5000 німецьких солдатів, причому підготовка інфраструктури для них суттєво випереджає затверджений графік.

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Міністр оборони Литви Робертас Каунас в інтерв'ю виданню напередодні візиту свого німецького колеги Бориса Пісторіуса заявив, що будівництво військових містечок, шкіл, дитячих садків та медичних установ для німецьких військових та їхніх родин йде швидше, ніж планувалося.

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«Щодо першого етапу розгортання ми випереджаємо графік на десять місяців. Це означає, що ми дуже просунулися у розбудові інфраструктури й можемо раніше розпочати другу фазу», — наголосив Каунас та додав, що танкова бригада 45 під командуванням бригадного генерала Крістіана Губера буде повністю укомплектована та боєздатна щонайменше до кінця 2027 року.

Наразі у Литві на ротаційній основі вже перебувають близько 1800 німецьких військовослужбовців. Цього місяця вони беруть участь у масштабних навчаннях Freedom Shield 2026 («Щит свободи») на полігоні Пабраде, розташованому всього за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.

До маневрів залучені бойові танки Leopard 2 та бойові машини піхоти Puma з танкового батальйону 203 (Августдорф) та танково-гренадерського батальйону 122 (Обервіхтах). Наступного року обидва підрозділи остаточно переїдуть до Литви. Вже цієї осені перші підрозділи німецьких солдатів почнуть облаштовуватися у місті Руднінкай.

Водночас усередині самого Бундесверу змінили підхід до комплектування цієї бригади. Якщо раніше Берлін наголошував виключно на принципі добровільності, то тепер військове командування не виключає примусового переведення солдатів задля швидкого досягнення боєготовності.

«Головна мета — досягти повної боєздатності бригади в Литві наступного року. Для цього ми дотримуватимемося принципу добровільності, але там, де це необхідно, доповнюватимемо його обов’язковими заходами», — пояснив інспектор сухопутних сил генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг.

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У Міністерстві оборони Німеччини також підтвердили зміну риторики, лаконічно зазначивши: «Зрештою всім має бути зрозуміло: у разі сумнівів боєздатність важливіша за добровільність».

4 червня начальник Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс у коментарі Financial Times попередив, що Росія наразі отримала технологічну перевагу над НАТО у війні з використанням безпілотників. За його оцінками, Москва може спробувати використати «вікно можливостей» до кінця 2028 року для потенційного вторгнення в країни Балтії.