Контракт на €90 млн передбачає постачання дронів Shrike з ШІ-наведенням на цілі (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Німеччина фінансує постачання 50 тисяч ударних дронів для України — це одна з найбільших відомих закупівель дронів для Києва європейським урядом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане з ситуацією джерело.

Замовлення стосується дронів-камікадзе Shrike від українського виробника SkyFall, оснащених програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion, яке дає змогу автономно відстежувати та вражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту.

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Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр підтвердив розмір контракту — близько €90 млн — і повідомив, що його профінансувала одна з європейських країн.

За його словами, частину дронів уже передали українському уряду, решту мають відправити цього року. У SkyFall підтвердили участь Німеччини, але відмовилися коментувати деталі закупівлі. Міноборони Німеччини та Міноборони України від коментарів відмовилися, посилаючись на оперативну безпеку.

Дешевий дрон Shrike використовують в Україні з 2023 року, і останнім часом він здобув визнання за кордоном. Версія Shrike 10-F, яку SkyFall виробляє спільно з британською компанією Skycutter, нещодавно очолила рейтинг першого раунду конкурсу Пентагону в межах ініціативи на $1,1 млрд із закупівлі сотень тисяч одноразових ударних дронів. За словами Маєра, програмне забезпечення Auterion використовується в кількох учасників цього конкурсу.

Маєр повідомив, що Auterion цього року допомагає постачати Україні загалом 100 тисяч дронів у партнерстві з різними виробниками апаратної частини, за фінансування кількох західних урядів. Сюди входить і контракт Пентагону на $50 млн для постачання 33 тисяч дронів, які, за його словами, вже доставлені в Україну.

Минулого місяця Британія повідомила, що цього року передасть Україні 150 тисяч дронів у межах ширшого пакета фінансування на £752 млн.