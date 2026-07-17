Запускав дрон над оборонним підприємством. У Німеччині за підозрою у шпигунстві заарештували громадянина Молдови

У Німеччині підозрілий дрон літав над територією компанії, що виробляє танки Leopard (Фото: FEDOROV / Telegram)

Німецька поліція затримала 37-річного громадянина Молдови за підозрою у шпигунстві . Він ймовірно запускав дрон над територією німецької збройової компанії і таким чином вистежував оборонні об’єкти.

Про це повідомило Reuters у п’ятницю, 17 липня.

Затримання відбулося 15 липня, а прокуратура Мюнхена згодом заявила, що отримала ордер на арешт іноземця.

Джерело видання у службі безпеки заявило, що фігурант справи запускав дрон над територією франко-німецького холдингу KNDS — виробника німецьких танків Leopard 2 та французьких артилерійських установок Caesar.

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Видання Spiegel написало, що чоловіка затримали того самого дня, як він запустив безпілотник — ймовірно для фільмування об'єктів на території компанії

Наприкінці червня у самій Молдові затримали та заарештували офіцера російської ФСБ, який намагався в'їхати до країни під виглядом туриста з легендою про відвідування монастирів.