Запускав дрон над оборонним підприємством. У Німеччині за підозрою у шпигунстві заарештували громадянина Молдови

17 липня, 18:03
У Німеччині підозрілий дрон літав над територією компанії, що виробляє танки Leopard (Фото: FEDOROV / Telegram)

У Німеччині підозрілий дрон літав над територією компанії, що виробляє танки Leopard (Фото: FEDOROV / Telegram)

Німецька поліція затримала 37-річного громадянина Молдови за підозрою у шпигунстві. Він ймовірно запускав дрон над територією німецької збройової компанії і таким чином вистежував оборонні об’єкти. 

Про це повідомило Reuters у п’ятницю, 17 липня.

Затримання відбулося 15 липня, а прокуратура Мюнхена згодом заявила, що отримала ордер на арешт іноземця.

Джерело видання у службі безпеки заявило, що фігурант справи запускав дрон над територією франко-німецького холдингу KNDS — виробника німецьких танків Leopard 2 та французьких артилерійських установок Caesar.

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Видання Spiegel написало, що чоловіка затримали того самого дня, як він запустив безпілотник — ймовірно для фільмування об'єктів на території компанії

Наприкінці червня у самій Молдові затримали та заарештували офіцера російської ФСБ, який намагався в'їхати до країни під виглядом туриста з легендою про відвідування монастирів.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Шпигунство Німеччина Молдова танки Leopard

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