Німеччина звертається до Ізраїлю та України для потенційної закупівлі дешевих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на плануючі документи німецького Міноборони.

Журналісти зазначають, що ця ініціатива набула нової актуальності після того, як президент США Дональд Трамп вирішив не розгортати в Німеччині підрозділ, оснащений крилатими ракетами великого радіуса дії Tomahawk. Спроби ж Берліна самостійно придбати це озброєння залишаються під питанням.

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За словами галузевих та урядових джерел, наразі директорат з озброєнь Міноборони Німеччини зацікавився меншими оборонними компаніями, такими як українська Fire Point та ізраїльська Covenant.

Видання пише, що у конкурсі беруть участь дві українські фірми — це перший подібний випадок для великого європейського оборонного контракту, що підкреслює технологічний стрибок в оборонній промисловості Києва.

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Politico каже, що ці контракти не означають, що Німеччина вже купує ракети у будь-якої з цих компаній. Однак це сигналізує про те, що саме шукає Берлін: крилаті ракети, які будуть достатньо дешевими для масових закупівель, достатньо швидкими для оперативного розгортання та здатними поставити під удар російські військові цілі.

Згідно з документами, Німеччина реалізує чотириетапний план наземного глибокого удару:

Перший вектор — купівля американської пускової установки Typhon (наземної системи, що здатна вести вогонь ракетами Tomahawk), початкова готовність якої запланована на 2029 рік.

Другий вектор — купівля недорогих крилатих ракет. Початкова готовність запланована на 2027 рік.

Два інші вектори — довгострокові європейські проєкти розробки: високотехнологічна крилата ракета спільно з Великою Британією (план на 20232 рік) та гіперзвуковий планер, також спільно з Британією (план на 2035 рік).

Covenant — одна з фірм, якій Міноборони Німеччини надіслало запит на надання комерційних пропозицій, — пов’язана з США та Ізраїлем компанія, заснована у 2024 році, яка планує побудувати суверенну європейську екосистему поставок та виробничі лінії в Німеччині та Великій Британії.

Серед її інвесторів — американські венчурні компанії Founders Fund (під керівництвом німецько-американського технологічного інвестора Пітера Тіля) та Addreesen Horowitz (під керівництвом американських інвесторів Марка Андреессена та Бена Горовіца).

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Джерела повідомили, що Україна є одним із важливих постачальників недорогих ракетних систем, які розглядає Берлін.

У планових документах як кандидати на постачання Німеччині недорогих крилатих ракет зазначено дві системи, пов’язані з Києвом: Фламінго компанії Fire Point та Барс, яку виробляє неназвана українська компанія.

Згідно з документами, обидві системи розглядають в рамках експериментального вивчення, яке може призвести до укладення контракту на виробництво, якщо зброя виявиться придатною.

Politico пише, що крилата ракета FP-5Фламінго має дальність польоту 3 тис. кілометрів, 1-тонну боєголовку і вже вражає цілі на території РФ. Ракету Барс також використовували під час останніх атак на Росію.

Видання каже, що українські ракети коштують близько $500 тис. кожна. Це приблизно п’ята частина вартості ракети Tomahawk, що робить їх більш придатними для війни на виснаження, подібної до тієї, яку Україна веде проти Росії.

У відповідь на запит Politico про коментар речник німецького Міністерства оборони зазначив, що війна в Україні продемонструвала: ураження стратегічних цілей глибоко за лінією фронту стало «необхідною умовою для надійного стримування».

«Економічно ефективні системи можуть перевантажити засоби ППО противника за допомогою масових атак і тому мають високу оперативну цінність», — зазначив він.

Міністерство прагне розширити ці можливості якнайшвидше і стежить за ринком, але відмовилося обговорювати конкретні плани закупівель або компанії.

У травні співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times заявив, що уряд Німеччини розглядає перспективу заміни американських далекобійних ракет Tomahawk на українські Фламінго.

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За декілька днів до того видання FT з посиланням на джерела писало, що Берлін відновлює зусилля із придбання американських крилатих ракет Tomahawk після того, як Пентагон відмовився від планів розгорнути в Німеччині батальйон, оснащений цією зброєю. Це залишило прогалину в європейських засобах стримування Росії.

Перед цим видання Bild повідомило, що США розпочали процес виведення близько 5 тис. своїх військовослужбовців із полігону Графенвер у Німеччині.