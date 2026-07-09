Для стримування Росії: Німеччина купить у США ракети Tomahawk

Німеччина погодила зі США закупівлю далекобійних дозвукових крилатих ракет Tomahawk , щоб закрити небезпечний розрив у спроможностях порівняно з Росією. Однак точна кількість та терміни поставок залишаються невідомими, а Європа паралельно розробляє власні аналоги.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами німецьких офіційних осіб, міністри оборони обох країн підписали лист про наміри 7 липня після кількох раундів переговорів.

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Співрозмовники зазначили, що в рамках угоди США зобов’язуються надати Німеччині у серпні дозвіл на купівлю як самих ракет Tomahawk, так і пускових установок Typhon.

Джерела кажуть, що інформація про те, яку саме кількість одиниць кожного типу планує придбати німецький уряд, є засекреченою. Так само наразі невідомі й терміни постачань.

Bloomberg зазначає, що одна ракета Tomahawk коштує близько $1,7 млн.

Очікується, що міністр оборони Борис Пісторіус обговорить деталі угоди під час свого наступного візиту до Сполучених Штатів у вересні.

«На полях зустрічі НАТО в Анкарі ми домовилися з урядом США про придбання американських ракет Tomahawk і їх розміщення в Німеччині. Так ми закриваємо суттєву стратегічну прогалину в нашій обороні, одночасно працюючи над розробкою й розгортанням власних європейських систем у Європі», — повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Німецькі офіційні особи також тиснуть на США з вимогою надати європейським оборонним виробникам ліцензію на виробництво ракет Tomahawk та найсучаснішої версії ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 у Німеччині та інших країнах Європи.

Сполучені Штати та ФРН планували тимчасово розмістити американські ракети Tomahawk на території Німеччини, щоб стримати Росію від використання її ракетних комплексів Іскандер у Калінінграді проти Берліна та інших європейських столиць.

Однак президент США Дональд Трамп у 2026 році відклав план, розроблений за часів Джо Байдена та Олафа Шольца, після суперечки з Мерцом щодо стратегії Вашингтона у війні з Іраном. Німецький канцлер заявив, що цього тижня ідею було реанімовано.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: NV

Як зазначають журналісти, ця угода зробить Німеччину першим іноземним замовником американських ракетних батарей Typhon. Вони наразі є єдиною системою, здатною запускати ракети BGM-109 Tomahawk з землі.

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Bloomberg пише, що майже всі ракети Tomahawk, що перебувають на озброєнні США, призначені для запуску з кораблів. Однак частину із них адаптували для використання з наземного комплексу Typhon.

Цей комплекс часто також оснащують багатоцільовими ракетами SM-6 від Raytheon. Проте наразі достеменно невідомо, чи включає їх декларація про наміри.

Агентство припускає, що великі запаси цих ракет у США зараз малоймовірні, оскільки країна використала сотні Tomahawk під час бойових дій в Ірані. Компанія Raytheon у 2025 році виготовила менш ніж 100 таких ракет.

Разом з тим, уряд Німеччини інтенсивно працює з європейськими партнерами над розробкою власних європейських засобів високоточного глибокого ураження.

За словами офіційних осіб, країни НАТО цього тижня пообіцяли виділити $50 млрд на розробку європейської далекобійної зброї поза ланцюжком постачання США. Німеччина забезпечить приблизно половину цієї суми для розробки високоточних засобів глибокого ураження.

10 травня видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що Берлін відновлює зусилля із придбання американських крилатих ракет Tomahawk після того, як Пентагон відмовився від планів розгорнути в Німеччині батальйон, оснащений цією зброєю. Це залишило прогалину в європейських засобах стримування Росії.

Перед цим видання Bild повідомило, що США розпочали процес виведення близько 5 тис. своїх військовослужбовців із полігону Графенвер у Німеччині.

У травні співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times заявив, що уряд Німеччини розглядає перспективу заміни американських далекобійних ракет Tomahawk на українські Фламінго.

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У червня видання Politico писало, що Німеччина звертається до Ізраїлю та України для потенційної закупівлі дешевих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії.