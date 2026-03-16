Фельдгузен розповіла, як змінилось в Німеччині сприйняття України та Росії за час війни

Акція на річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну в Берліні, 24 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Анка Фельдгузен, німецька дипломатка, що стала українською бізнес-омбудсменкою в інтерв'ю NV розповіла, як у Німеччині змінилось сприйняття України та Росії за час повномасштабного вторгнення.

Згідно з нещодавнім загальнонаціональним дослідженням, наприкінці 2025 року 47 % німців вважали Росію прямою загрозою, тоді як у 2024 таких було лише 39%, сказала Фельдгузен в інтерв'ю NV.

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Також вона зазначила, що 56 % німців сьогодні погоджуються на розміщення німецького військового контингенту в Україні після перемирʼя, що для Німеччини ще кілька років тому вважалося фантастичною цифрою, а майже 60 % вважають вкрай важливою підтримку України озброєнням.

За даними опитування інституту INSA, проведеного у Німеччині 5−6 лютого, 52% респондентів відповіли ствердно на питання, чи повинні країни США та Європи надавати Україні більшу військову та фінансову підтримку в той час, доки Росія не готова до перемир’я та мирних переговорів.

За військову допомогу Україні висловилися 12%, за фінансову — теж 12%, а і ту, і ту підтримують 28% німців.